Schneller Fahndungserfolg nach Gelddiebstahl in Wissen

Am 24.06.2025, gegen 11:40 Uhr, entwendete ein zunächst unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt im Stadtgebiet Wissen, mehrere Rollen Münzgeld im Wert von 500EUR.

Der männliche Täter flüchtete nach der Tatausführung.

Nach ersten Ermittlungen am Tatort und einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Beamte der Polizeiwache Wissen, konnte der Täter in der Innenstadt schnell angetroffen und festgenommen werden. Er hatte bereits ein Teil des Geldes in einer Spielothek verspielt. Bei einer sich anschließenden Durchsuchung seiner Person und der Wohnräume, konnte das restliche Stehlgut sichergestellt und dem geschädigten Marktleiter wieder ausgehändigt werden. Den am Spielautomaten verzockten Betrag, zahlte der Täter dem Geschädigten vor Ort wieder zurück.

Der Marktleiter war sichtlich erfreut, das gestohlenen Geld nach kurzer Zeit wieder der Kasse zuführen zu können.

Die strafrechtlichen Konsequenzen für das Verhalten des 63-jährigen Beschuldigten prüft in Kürze die zuständige Staatsanwaltschaft.



