Schlägerei vor Kneipe

Am 07.08.2025 kam es gegen kurz vor 20:00 Uhr vor einer Kneipe in der Decizer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Trotz schnellen Einschreitens starker Kräfte der PI Betzdorf, konnte vor Ort lediglich eine leicht verletzte Peron angetroffen werden. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de Hinweise entgegen.



