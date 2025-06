Schlägerei auf der Kirmes in Erpel

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr kam es auf der Kirmes in Erpel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt 6 Personen.

Der Veranstalter wollte die Kirmes um 03:30 Uhr beenden. Dies missfiel einem 30 jährigen Mann. Seinen Unmut darüber brachte er merklich zum Ausdruck, was letztendlich der Auslöser für mehrere unterschiedliche Rangeleien war. Die beteiligten Personen waren zwischen 21 und 43 Jahre. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



