Neuwied Scheibe an Pkw eingeschlagen und Tasche entwendet - Zeugenaufruf! Polizeidirektion Neuwied/Rhein (ots) 25.03.2026, 05:15 Uhr

i Symbolbild Armin Weigel/dpa

Neuwied - Am Abend des 24.03.2026 wurde während des Eishockeyspiels die Seitenscheibe an einem auf dem Parkplatz "Jahnplatz" stehenden Skoda Fabia eingeschlagen.

Bislang unbekannte Täter entwendetet daraus einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen der Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-878 0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt



Telefon: 02631-878-0





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