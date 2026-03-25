Bislang unbekannte Täter entwendetet daraus einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen der Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-878 0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de entgegen.
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Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
PHK Bleidt
Telefon: 02631-878-0
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Scheibe an Pkw eingeschlagen und Tasche entwendet - Zeugenaufruf!
Bislang unbekannte Täter entwendetet daraus einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen der Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-878 0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de entgegen.