Sattelschlepper kommt auf schneebedeckter Fahrbahn der B256 ab



Auf schneebedeckter Fahrbahn kam ein Sattelschlepper, welcher die B256 in Fahrtrichtung Neuwied befuhr, nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen.

Entgegen der ersten Meldung war der LKW nicht umgekippt und der Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Aufgrund dessen konnte auch die alarmierte Feuerwehr die Einsatzstelle nach wenigen Minuten wieder verlassen.

Die Bundesstraße 256 musste zwecks Bergung des LKW für kurze Zeit vollgesperrt werden.



