Sachschäden durch Krähenfüße

Am Sonntagmorgen zwischen 11:00 - 11:45 Uhr wurde durch unbekannte(n) Täter mutwillig zahlreiche Krähenfüße auf einem Parkplatz in Windhagen im Bereich Am Sportpark ausgelegt.

Mehrere Verkehrsteilnehmer überfuhren diese, sodass Sachschaden am Reifen entstand.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



