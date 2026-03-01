Mehrere Verkehrsteilnehmer überfuhren diese, sodass Sachschaden am Reifen entstand.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Sachschäden durch Krähenfüße
