Sachbeschädigungen

In der Zeit von Samstag, 07.11.2026, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 08.11.2026, 18.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Bushaltestelle in der Quengelstraße in Altenkirchen.

Hierbei wurde der Glaseinsatz des dortigen Buswartehauses vollständig zerstört. Vermutlich in der gleichen Nacht entnahmen unbekannte Täter in der Straße Zum Weyerdamm die Abdeckung eines Regeneinlaufs und warfen diese auf den Gehweg. Hierbei wurde die Abdeckung beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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