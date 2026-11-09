Altenkirchen
Sachbeschädigungen

Symbolbild

dpa

In der Zeit von Samstag, 07.11.2026, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 08.11.2026, 18.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Bushaltestelle in der Quengelstraße in Altenkirchen.

Hierbei wurde der Glaseinsatz des dortigen Buswartehauses vollständig zerstört. Vermutlich in der gleichen Nacht entnahmen unbekannte Täter in der Straße Zum Weyerdamm die Abdeckung eines Regeneinlaufs und warfen diese auf den Gehweg. Hierbei wurde die Abdeckung beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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