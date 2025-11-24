In der Zeit von Freitag, 14.11.2025, bis Sonntag, 17.11.2025, kam es in Altenkirchen, Dammweg, zu mehreren Sachbeschädigungen.

Bislang unbekannte Täter rissen auf dem Fußweg zwischen dem Fachmarktzentrum und der Quengelstraße Tiefbordsteine heraus und beschädigten mehrere Pflastersteine. Weiterhin wurde eine Trafostation, mehrere Winkelschutzwände und eine Tür durch Aufbringen von Graffiti beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



