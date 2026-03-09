Betzdorf
Sachbeschädigungen in Krellpassage
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum zwischen Sonntag, 22.02.22 Uhr, und Montag, 23.02.2026, 08 Uhr, mehrere Stromkabel und eine Lampe in der sog.

Lesezeit 1 Minute

Betzdorf (ots) -

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum zwischen Sonntag, 22.02., 22 Uhr, und Montag, 23.02.2026, 08 Uhr, mehrere Stromkabel und eine Lampe in der sog. Krellpassage und im Parkhaus Ladestraße. Die Kabel wurden offenbar gewaltsam aus der Verankerung gezogen, was zu einem Stromausfall in der Örtlichkeit führte.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren