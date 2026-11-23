Unter anderem wurden Solarmodule am Fachmarktzentrum und Züge am Bahnhof beschädigt. Diesbezüglich sind derzeit mehrere Strafverfahren bei der Polizeiinspektion Altenkirchen in Bearbeitung. Zwischenzeitlich konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Daher bittet die Polizei Altenkirchen weiterhin um Hinweise.



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