Sachbeschädigungen durch bisher unbekannte Täter

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Rabenhorststraße in Unkel zu einer Sachbeschädigung an einem Rolltor einer KFZ - Werkstatt.



In der gleichen Nacht kam es im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 06:00 Uhr zu einem weiteren Sachbeschädigungsdelikt in der Ariendorfer Straße in Bad Hönningen.

Bisher unbekannte Täter beschädigten mit einem Stein die Glastür eines Einfamilienhauses.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



