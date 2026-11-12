Sachbeschädigungen an Pkw / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 11.11.2026, kam es im Zeitraum von ca. 18.00 Uhr bis ca. 18.30 Uhr in Altenkirchen zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei einem Pkw Mercedes Benz, der im Ziegelweg abgestellt war, Seitenscheiben eingeschlagen und die Frontscheibe beschädigt. In der Schulstraße beschädigten die Täter die Frontscheibe eines Pkw Seat. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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