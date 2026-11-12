Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei einem Pkw Mercedes Benz, der im Ziegelweg abgestellt war, Seitenscheiben eingeschlagen und die Frontscheibe beschädigt. In der Schulstraße beschädigten die Täter die Frontscheibe eines Pkw Seat. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Sachbeschädigungen an Pkw / Zeugenaufruf
Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei einem Pkw Mercedes Benz, der im Ziegelweg abgestellt war, Seitenscheiben eingeschlagen und die Frontscheibe beschädigt. In der Schulstraße beschädigten die Täter die Frontscheibe eines Pkw Seat. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.