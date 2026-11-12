Altenkirchen
Sachbeschädigungen an Pkw / Zeugenaufruf
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Mittwoch, 11.11.2026, kam es im Zeitraum von ca. 18.00 Uhr bis ca. 18.30 Uhr in Altenkirchen zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei einem Pkw Mercedes Benz, der im Ziegelweg abgestellt war, Seitenscheiben eingeschlagen und die Frontscheibe beschädigt. In der Schulstraße beschädigten die Täter die Frontscheibe eines Pkw Seat. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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