Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

In der Zeit von Freitag, 08.05.2026, bis Freitag, 15.05.2026, kam es in Hamm (Sieg), Schützenstraße, zu mehreren Sachbeschädigungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen besprühten unbekannte Täter Wohnmobile und Wohnwagen mit Farbe. Ein Pkw Porsche wurde ebenfalls besprüht. Zudem schlugen die Täter an diesem Fahrzeug eine Scheibe ein. Alle Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz eines ehemaligen Firmengeländes abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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