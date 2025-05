Sachbeschädigungen an Fahrzeug

Im Tatzeitraum 25.05.2025, 08:00 bis 12:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter das Fahrzeug am vorderen rechten Kotflügel vermutlich mittels Fußtritt. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Hinweise an die Polizeiwache Wissen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiwache Wissen (Sieg)

PHK Frank Reifenrath

Telefon: 02742-9350





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell