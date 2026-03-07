Bad Hönningen
Sachbeschädigungen an 3 geparkten Autos
Symbolbild
dpa

Am Freitag, 06.03.2026 in der Zeit von 8:50 Uhr bis 17:07 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Täter 3 geparkte Fahrzeuge in der Straße "Am hohen Rhein" in Bad Hönningen.


Vermutlich ist der Täter über den Gehweg gegangen und hat hierbei mit einem spitzen Gegenstand an den Fahrzeug vorbeigezogen und den Lack beschädigt. An einem Fahrzeug hinterließ er zusätzlich noch Kreise.

Wer hat die Tat oder Tatverdächtige beobachtet und kann Angaben zum Verhalten machen?

Hinweise bitte an:

Polizei Linz am Rhein
Tel.: 02644-943-0 / @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz (Rhein)
Tel. 02644-943-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren