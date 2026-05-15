Bereits in der Zeit von Montag, 11.05.2026, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 12.05.2026, 13.00 Uhr, kam es in Roth, Siegstraße, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden hierbei von unbekannten Tätern auf einer Baustelle mehrere Leerrohre beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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