Roth
Sachbeschädigung
Symbolbild
dpa

Bereits in der Zeit von Montag, 11.05.2026, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 12.05.2026, 13.00 Uhr, kam es in Roth, Siegstraße, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden hierbei von unbekannten Tätern auf einer Baustelle mehrere Leerrohre beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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