Bislang unbekannte Täter entfernten die Raiffeisen-Statue im Parc de Roissy und legten sie an der Ecke Friedhofstraße/Scheidter Straße ab. Die Statue wurde hierbei beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Sachbeschädigung
