Sachbeschädigung und versuchter Einbruchdiebstahl

An einer Lagerhalle wurden mehrere Fenster, vermutlich mit Steinen, eingeworfen und beschädigt. An einem weiteren Firmengelände verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zum Außengelände der Firma, eine Wegnahme von dort gelagerten Gegenständen gelang jedoch nicht. Ein Zusammenhang zwischen der Sachbeschädigung und dem versuchten Einbruchdiebstahl bedarf weiterer Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



