Betzdorf
Sachbeschädigung und Diebstahl an geparktem PKW
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Freitag, 11.09.2026, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung und Diebstahl an einem Pkw auf dem Parkplatz des DM-Marktes.



An einem dort abgestellten Opel Insignia wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Eine bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte das Spiegelelement und entwendete anschließend das Spiegelgehäuse.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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