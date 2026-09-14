Sachbeschädigung und Diebstahl an geparktem PKW

Am Freitag, 11.09.2026, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung und Diebstahl an einem Pkw auf dem Parkplatz des DM-Marktes.





An einem dort abgestellten Opel Insignia wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Eine bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte das Spiegelelement und entwendete anschließend das Spiegelgehäuse.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell