Sachbeschädigung und Diebstahl an geparktem PKW

An einem dort abgestellten Opel Insignia wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Eine bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte das Spiegelelement und entwendete anschließend das Spiegelgehäuse.
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