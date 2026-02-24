Altenkirchen
Sachbeschädigung in Tiefgarage
In der Zeit von Sonntag, 22.02.2026, 19.00 Uhr, bis Montag, 23.02.2026, 08.00 Uhr, kam es im Bereich der Tiefgarage in Altenkirchen, Schloßplatz, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen rissen unbekannte Täter an einer Außentür zur Tiefgarage einen Türgriff vollständig ab. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

