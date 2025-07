Sachbeschädigung in der Fußgängerzone

In der Nacht vom 06.07.2025 auf den 07.07.2025 beschädigte eine unbekannte Täterschaft mehrere Blumen und Blumenkübel im Bereich der Wilhelmstraße in Altenkirchen vor einem dort ansässigen Ladengeschäft.

Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946 0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell