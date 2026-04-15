Sachbeschädigung in den Räumlichkeiten der Tafel

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.04. und Dienstag, 14.04.2026, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf ungeklärte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Betzdorfer Tafel der evangelischen Kirchengemeinde in der Gontermannstraße.

Betzdorf (ots) -



Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.04., und Dienstag, 14.04.2026, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf ungeklärte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Betzdorfer Tafel der evangelischen Kirchengemeinde in der Gontermannstraße. Hier warf sie zum Beispiel Lebensmittel durch die Räumlichkeiten und entleerte Feuerlöscher, sodass entsprechende Schäden entstanden.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



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Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

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