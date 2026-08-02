Der Pool wurde mittels eines scharfen Gegenstandes zerschnitten, sodass dieser gänzlich unbrauchbar wurde.
Zeugen, welche den Tathergang beobachtet haben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-952-0
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Sachbeschädigung eines Pool
Der Pool wurde mittels eines scharfen Gegenstandes zerschnitten, sodass dieser gänzlich unbrauchbar wurde.