Waldbreitbach
Sachbeschädigung durch Graffiti

Symbolbild

dpa

In der Nacht vom 05.06.2026 auf den 06.06.2026, zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr, besprühten eine oder mehrere unbekannte Personen die Wände der REWE- und Norma- Märkte an der Neuwieder Straße mit orangenem Graffiti und obszönen Sprüchen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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