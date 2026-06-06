Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht vom 05.06.2026 auf den 06.06.2026, zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr, besprühten eine oder mehrere unbekannte Personen die Wände der REWE- und Norma- Märkte an der Neuwieder Straße mit orangenem Graffiti und obszönen Sprüchen.