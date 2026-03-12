Niederbreitbach
Sachbeschädigung durch Graffiti
In der Zeit von Samstag, 07.03.2026, bis Montag, 09.03.2026, kam es in der Fockenbachstraße in Niederbreitbach zu einer Sachbeschädigung durch Aufsprühen von Graffiti.

Der oder die bislang unbekannten Täter besprühten eine Grundstückswand mit einem Schriftzug und einer Zahlenkombination.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

