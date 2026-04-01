Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit von Montag, 30.03.2026, 16.15 Uhr, bis Dienstag, 31.03.2026, 06.00 Uhr, kam es im Schulzentrum Altenkirchen, Glockenspitze, zu Sachbeschädigungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen besprühten unbekannte Täter die Wand eines Gebäudes mit schwarzer Farbe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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