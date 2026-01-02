Nach bisherigen Erkenntnissen besprühen unbekannte Täter Bänke, Verkehrszeichen, die Bushaltestelle und einen Briefkasten mit Farbe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung durch Farbschmierereien
Nach bisherigen Erkenntnissen besprühen unbekannte Täter Bänke, Verkehrszeichen, die Bushaltestelle und einen Briefkasten mit Farbe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.