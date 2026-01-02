Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit von Mittwoch, 31.12.2025, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 01.01.2026, 10.00 Uhr, kam es in Roth, Bogenstraße, zu Sachbeschädigungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen besprühen unbekannte Täter Bänke, Verkehrszeichen, die Bushaltestelle und einen Briefkasten mit Farbe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



