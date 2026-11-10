Pracht
Sachbeschädigung durch Eierwurf
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

In der Zeit von Donnerstag, 05.11.2026, 18.00 Uhr, bis Montag, 09.11.2026, 11.00 Uhr, kam es in Pracht, Schulstraße, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschmutzten unbekannte Täter durch einen Eierwurf die Fassade eines Wohnhauses. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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