Sachbeschädigung durch Eierwurf

In der Zeit von Donnerstag, 05.11.2026, 18.00 Uhr, bis Montag, 09.11.2026, 11.00 Uhr, kam es in Pracht, Schulstraße, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschmutzten unbekannte Täter durch einen Eierwurf die Fassade eines Wohnhauses. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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