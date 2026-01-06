Sachbeschädigung auf dem Sportplatz Großmaischeid

Die bislang unbekannten Täter drifteten auf der schneebedeckten Rasenfläche mit einem PKW und beschädigten dabei in erheblichem Maße die Grasnarbe. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Zeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell