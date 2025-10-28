Sachbeschädigung an Unterstand

Elkenroth (ots) -



Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte vermutlich im Laufe des Wochenendes 25./26.10.2025 mehrere Dachziegeln eines Holzunterstandes in der Nähe des Elkenrother Sportplatzes in der Jahnstraße. Offenbar wurde schwere Steinbrocken auf das Dach geworfen, sodass die einige der Dachpfannen zerbrachen.



Der Ortsgemeinde Elkenroth entstand ein entsprechend hoher Sachschaden.



Der Polizeibezirksdienst Gebhardshain nimmt unter der Rufnummer 02741 291-499 oder per E-Mail an pibetzdorf.ermittlungen@polizei.rlp.de Hinweise in dieser Sache entgegen.



Alternativ nimmt die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de Hinweise entgegen.



