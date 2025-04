Sachbeschädigung an Tor

Linz am Rhein (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 19.04.25, 18:00 Uhr und 20.04.25, 12:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter den Sensor des Tores eines Anwesens auf dem Bahnhofplatz.

Durch die Beschädigung ist die Lichtschranke defekt und das Tor lässt sich nicht mehr automatisch schließen. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell