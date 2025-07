Sachbeschädigung an Toilettenhaus in Elkenroth - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 3. kam es am Toilettenhaus in der Nähe des Kinderspielplatzes in Elkenroth zu einer Sachbeschädigung.

In der Nacht vom 3.7. - 4.7. kam es am Toilettenhaus in der Nähe des Kinderspielplatzes in Elkenroth zu einer Sachbeschädigung. Es wurden drei Fensterscheiben zerstört. Zudem wurde die Eingangstür mit schwarzem Graffiti besprüht und ein Regenfallrohr im rückwärtigen Bereich abgerissen. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Betzdorf zu melden.



