Altenkirchen
Sachbeschädigung an Solaranlage
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Dienstag, 10.11.2026, gegen 13.15 Uhr, kam es in Altenkirchen, Dammweg, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine männliche Person von der Quengelstraße Steine auf das Dach eines Gebäudes des Fachmarktzentrums. Hierbei wurden zwei Module der, auf dem Dach montierten, Solaranlage beschädigt. Der Täter flüchtete und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Es soll sich um einen Mann gehandelt haben, der mit einen dunklen Kapuzenpullover bekleidet war. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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