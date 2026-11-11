Sachbeschädigung an Solaranlage

Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine männliche Person von der Quengelstraße Steine auf das Dach eines Gebäudes des Fachmarktzentrums. Hierbei wurden zwei Module der, auf dem Dach montierten, Solaranlage beschädigt. Der Täter flüchtete und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Es soll sich um einen Mann gehandelt haben, der mit einen dunklen Kapuzenpullover bekleidet war. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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