Sachbeschädigung an Rollladen - Zeugenaufruf

Am Dienstagabend, den 28.10.2025, kam es gegen 21:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße 118 in 56598 Rheinbrohl.



Ein bislang unbekannter Täter warf einen bislang nicht näher bekannten Gegenstand gegen den Rollladen einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Durch den Aufprall entstand Sachschaden am Rollladenpanzer.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, sich zu melden.



Hinweise nimmt die Polizei Linz/Rhein unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell