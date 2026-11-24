Steimel OT Weroth (ots) - In der Zeit von Sonntag, 22.11.2026, 02.00 Uhr, bis Montag, 23.11.2026, 07.30 Uhr, kam es in Steimel, Ortsteil Weroth, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines, in der Straße Zum Acker abgestellten, Pkw Porsche ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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