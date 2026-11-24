Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines, in der Straße Zum Acker abgestellten, Pkw Porsche ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Sachbeschädigung an Pkw
Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines, in der Straße Zum Acker abgestellten, Pkw Porsche ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.