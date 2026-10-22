Nach bisherigen Erkenntnissen wurden an einem, in der Koblenzer Straße abgestellten, Pkw BMW alle vier Reifen zerstochen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern.
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Sachbeschädigung an Pkw
Nach bisherigen Erkenntnissen wurden an einem, in der Koblenzer Straße abgestellten, Pkw BMW alle vier Reifen zerstochen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern.