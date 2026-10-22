Polizeidirektion Neuwied
Sachbeschädigung an Pkw
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Roth OT Oettershagen (ots) - Am Donnerstag, 22.10.2026, kam es in der Zeit von 01.10 Uhr bis 02.10 Uhr, in Roth, Ortsteil Oettershagen, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden an einem, in der Koblenzer Straße abgestellten, Pkw BMW alle vier Reifen zerstochen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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