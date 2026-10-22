Sachbeschädigung an Pkw

Roth OT Oettershagen (ots) - Am Donnerstag, 22.10.2026, kam es in der Zeit von 01.10 Uhr bis 02.10 Uhr, in Roth, Ortsteil Oettershagen, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden an einem, in der Koblenzer Straße abgestellten, Pkw BMW alle vier Reifen zerstochen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern.



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