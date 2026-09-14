Hierbei zerkratzten bislang unbekannte Täter einen, auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten, Pkw Kia ProCeed. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Sachbeschädigung an Pkw
Hierbei zerkratzten bislang unbekannte Täter einen, auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten, Pkw Kia ProCeed. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.