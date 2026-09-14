Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 11.09.2026, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 13.09.2026, 14.00 Uhr, kam es in Oberwambach, Kirchstraße, zu einer Sachbeschädigung.

Hierbei zerkratzten bislang unbekannte Täter einen, auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten, Pkw Kia ProCeed. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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