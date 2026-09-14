Oberwambach
Sachbeschädigung an Pkw
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

In der Zeit von Freitag, 11.09.2026, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 13.09.2026, 14.00 Uhr, kam es in Oberwambach, Kirchstraße, zu einer Sachbeschädigung.

Hierbei zerkratzten bislang unbekannte Täter einen, auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten, Pkw Kia ProCeed. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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