Neuwied
Sachbeschädigung an PKW
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Im Zeitraum 01.05.2026/22:00 Uhr - 02.05.2026/18:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Kirmeswiese in der Hans-Böckler-Straße in Neuwied-Niederbieber ein schwarzer VW Passat beschädigt.


Hierbei zerkratzten unbekannte Täter die Fahrer- und Beifahrerseite des VW Passat und verursachten Sachschaden.
Zeugen, die Hinweise auf mögliche tatverdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-878110 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren