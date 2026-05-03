Hierbei zerkratzten unbekannte Täter die Fahrer- und Beifahrerseite des VW Passat und verursachten Sachschaden.
Zeugen, die Hinweise auf mögliche tatverdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-878110 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.
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56564 Neuwied
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Sachbeschädigung an PKW