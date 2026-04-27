Hamm
Sachbeschädigung an Pkw
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

In der Zeit von Freitag, 24.04.2026, 20.00 Uhr, bis Samstag, 25.04.2026, 04.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in Hamm (Sieg), Fürthener Straße, die Frontscheibe eines abgestellten Pkw VW. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.

Hamm (Sieg) (ots) -

In der Zeit von Freitag, 24.04.2026, 20.00 Uhr, bis Samstag, 25.04.2026, 04.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in Hamm (Sieg), Fürthener Straße, die Frontscheibe eines abgestellten Pkw VW. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


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