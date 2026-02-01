Asbach
Sachbeschädigung an PKW
Symbolbild
dpa

Asbach- In der Zeit von Samstag dem 31.01.2026 ca. 16 Uhr bis zum Sonntag, 01.02.206, ca. 13 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW.

Durch bislang unbekannte Täter wurde die Heckscheibe des PKW beschädigt.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im vorgenannten Tatzeitraum der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

