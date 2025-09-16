Sachbeschädigung an Pkw

Bad Hönningen, Bahnhofstraße (ots) - Am Montag, den 15.09.25, in der Zeit zwischen 08:00 und 09:15 Uhr, wurde ein am Bahnhof in Bad Hönningen abgestellter Pkw beschädigt.

Durch bislang unbekannte Täter wurde die komplette linke Fahrzeugseite verkratzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz / Rhein



Telefon: 02644-943-0





