Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Mittwoch, 03.09.2025, 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 04.09.2025, 07.00 Uhr, kam es in Schöneberg, Im Hommershof, zu mehreren Sachbeschädigungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstachen unbekannte Täter an insgesamt vier abgestellten Pkw jeweils zwei Reifen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



