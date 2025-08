Sachbeschädigung an Pkw

Zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw kam es am Dienstag, dem 05.08.2025, in Altenkirchen. Das Fahrzeug ist offensichtlich mutwillig beschädigt worden.

Die Eigentümerin eines schwarzen Pkw Opel Adam stellte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße "Im Hähnchen" gegen 07:30 Uhr ab. Als sie um 17:20 Uhr zu ihrem Pkw zurück kam, musste sie einen mit einem spitzen Gegenstand verursachten Lackschaden feststellen. An der Fahrertür befand sich ein etwa 30 cm langer, am hinteren Kotflügel ein 40 cm langer Kratzer. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Sollte es Zeugen geben, die sachdienliche Hinweise hinsichtlich des geschilderten Vorfalls geben können, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der Nummer 02681/9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.



