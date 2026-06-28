Sachbeschädigung an PKW Mercedes-Benz

Im Zeitraum von Freitag, 26.06.2026, 11:00 Uhr bis Samstag, 27.06.2026, 15:00 Uhr kam es in Bonefeld, Buchenweg, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Mercedes-Benz A 180, Farbe silber.

Bislang unbekannte Täter zerkratzten die linke Fahrzeugseite mittels eines unbekannten Gegenstands. Der PKW stand ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



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