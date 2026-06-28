Bislang unbekannte Täter zerkratzten die linke Fahrzeugseite mittels eines unbekannten Gegenstands. Der PKW stand ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Sachbeschädigung an PKW Mercedes-Benz
Bislang unbekannte Täter zerkratzten die linke Fahrzeugseite mittels eines unbekannten Gegenstands. Der PKW stand ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand.