Sachbeschädigung an Pkw im Stadtgebiet Altenkirchen

Am Freitag, den 31.10.2025, kam es gegen 14:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw auf dem Parkplatzgelände im Bereich des Dammweg in Altenkirchen.



Noch während die Fahrzeugführerin auf dem Parkplatz in ihrem Pkw saß, trat eine unbekannte, männliche Person gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw. Es entstand leichter Sachschaden am Fahrzeug, der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



