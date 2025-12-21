Dieser befand sich auf einem Privatgrundstück unmittelbar an der Straße und wurde augenscheinlich durch unbekannte Täter derart umgeworfen, dass dieser zerbrach.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Sachbeschädigung an Pflanzkübel in 56269 Dierdorf