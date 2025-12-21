Sachbeschädigung an Pflanzkübel in 56269 Dierdorf

56269 Dierdorf Ortsteil Giershofen (ots) - Im Zeitraum vom 19.12.2025, 18:00 Uhr bis 20.12.2025, 09:00 Uhr kam es in der Bochowstraße in Dierdorf Ortsteil Giershofen zu einer Sachbeschädigung an einem Pflanzkübel.



Dieser befand sich auf einem Privatgrundstück unmittelbar an der Straße und wurde augenscheinlich durch unbekannte Täter derart umgeworfen, dass dieser zerbrach.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



