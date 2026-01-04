Sachbeschädigung an mehreren Firmen-LKWs

Im Zeitraum vom 30.12.2025 bis 04.01.2026 wurden bei einer Gartenbaufirma in Neustadt (Wied) - Wiedmühle mehrere LKWs und Anhänger durch Unbekannt beschädigt.

Unter anderem wurden Reifen mutwillig zerstochen und Fahrzeugleuchten zerschlagen.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus



Telefon: 02634/9520





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell