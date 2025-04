Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen und Vandalismus

In der Nacht zum 02.04.2025 wurden in Pracht im Bereich der Bergstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Eine Anwohnerin meldete, dass ihr sowie weiteren Nachbarn Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen entstanden seien.



Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Mehrere Fahrzeuge wiesen erhebliche Schäden auf, darunter zerbrochene Fensterscheiben, tiefe Kratzer im Lack sowie eingeritzte Schriftzüge. Der oder die unbekannten Täter hinterließen zudem eine Spur der Verwüstung im Bereich zwischen Au (Sieg) und Breitscheidt, indem etwa 20 Mülltonnen umgeworfen wurden. Ein konkreter Sachschaden durch oder an den Mülltonnen konnte nicht festgestellt werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine dunkel gekleidete Person im Umfeld der Tatörtlichkeit wahrgenommen, eine genauere Beschreibung liegt jedoch nicht vor. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise



