Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Im Zeitraum von Freitag, 10.04.2026, 17.00 Uhr, bis Montag, 13.04.2026, 10.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Graf-Zeppelin-Straße, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Ford ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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