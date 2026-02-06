Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Ein laut Zeugenangaben älterer Herr mit Blindenstock und Armbinde riss an einem vor einem Ladenlokal in der Decizer Straße geparkten PKW Seat den Heckscheibenwischer ab, und warf diesen anschließend zu Boden.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell